Σε θρίλερ εξελίχθηκε το bachelorette party της Στυλιάνας Αβερκίου στο Ντουμπάι. Η μέλλουσα σύζυγος του Φειδία Παναγιώτου βρέθηκε στη δίνη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας συγκλονισμένη τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν οι πύραυλοι φώτισαν τον ουρανό πάνω από το ξενοδοχείο της. Η γνωστή influencer, εγκλωβισμένη στο Εμιράτο, μοιράστηκε με τους ακολούθους της τον τρόμο της, την ώρα που η προετοιμασία του γάμου της επισκιάστηκε από την ιρανική επίθεση.

Με βίντεο που ανέβασε στο TikTok η ίδια, η Στυλιάνα Αβερκίου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και όσα έζησε μαζί με τις φίλες και τη μητέρα της, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ντουμπάι.

«Είμαστε στο Ντουμπάι για το πάρτι μου, που μόνο πάρτι δεν είναι με τέτοια αγωνία και άγχος. Η εμπειρία που μπορώ να σας πω είναι η στιγμή που έτρεμαν τα πόδια μου κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω εκείνο το συναίσθημα, αλλά ήταν εκείνο που βλέπεις στα άρθρα και τις ειδήσεις και αγχώνεσαι, αλλά μετά λες “εντάξει, ο κόσμος εδώ κινείται κανονικά, οπότε ίσως είναι παραπληροφόρηση και μπορώ να ξεαγχωθώ”.

Είπαμε ότι δεν θα πάμε κάπου εκτός του ξενοδοχείου, θα μείνουμε μέσα. Πήγαμε στην πισίνα που ήταν ανοιχτή και έβλεπες τους ουρανοξύστες και ακούγαμε κάτι περίεργο. Ο κόσμος ξεκινούσε να είναι ανήσυχος, κοίταζε γύρω του τι γινόταν και ήρθε ειδοποίηση στο τηλέφωνο, ακούγονταν ο συναγερμός, αυτό το πράγμα το φρικιαστικό που σου λέει να πας κάπου με ασφάλεια.

Σηκωνόμαστε, πάμε γρήγορα στο δωμάτιο, παίρνουμε διαβατήρια και τα πράγματα, ήμασταν στον 38ο όροφο, το ασανσέρ ήταν γεμάτο, δεν βρίσκαμε να κατεβούμε και ήμασταν σε πανικό, γιατί ακούγαμε θορύβους. Αναγκαστήκαμε από τον 38ο όροφο να κατεβούμε στο lobby από τις σκάλες. Είχα και τη μαμά μου μαζί. Έβλεπες πράγματα έξω, έλεγες “τώρα μας βομβαρδίζουν;”, επικρατούσε ο πανικός. Νιώθω λίγο άσχημα γιατί πήρα όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα και τα έφερα σε ένα ταξίδι που εξελίχθηκε έτσι. Έχω αυτό το βάρος μέσα μου» είπε η Στυλιάνα Αβερκίου.

«Διάβασα κακά σχόλια όπως “εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε Ντουμπάι”. Αυτές τις στιγμές σταματήστε να είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είναι αστείο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και πολέμους» τόνισε η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου.

