Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στην εγχώρια showbiz. Διαθέτει την ικανότητα να μαγνητίζει τα βλέμματα σε κάθε της εμφάνιση, είτε πρόκειται για επίσημη εκδήλωση είτε για μια απλή, καθημερινή στιγμή.

Ο φωτογραφικός μας φακός την απαθανάτισε πρόσφατα σε μία βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου περπατούσε μόνη της, φορώντας ένα look που έκανε τους περαστικούς να στρέφουν το βλέμμα τους. Είχε επιλέξει ένα εκκεντρικό κοστούμι με μίνι φούστα σε ένα ιδιαίτερο πράσινο-λαχανί (lime) χρώμα, με φούξια λεπτομέρειες. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρη μπλούζα, ψηλοτάκουνα παπούτσια και μια επώνυμη τσάντα, κρατώντας τα αξεσουάρ σε λιτό ύφος, καθώς το εντυπωσιακό κοστούμι ήταν αρκετό από μόνο του.

Να αναφέρουμε πως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εδώ και καιρό βρίσκεται σε σχέση με τον Αλέξανδρο Λυκούδη.

Η πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, όταν οι δυο τους βρέθηκαν στα μπουζούκια. Ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε κατά την είσοδό τους σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, να περπατούν και να συνομιλούν, ενώ στην πορεία της βραδιάς απαθανατίστηκαν και σε πιο τρυφερές στιγμές.

govastiletto.gr -Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Θωρακίζω την προσωπική μου ζωή» – Η απάντηση για τον Αλέξανδρο Λυκούδη