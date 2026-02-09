Το Super Bowl LX ξεχώρισε όχι μόνο για το αγωνιστικό του κομμάτι, αλλά και για την εντυπωσιακή μουσική του διάσταση. Αν και οι Seattle Seahawks επικράτησαν με 29-13 των New England Patriots, η ατμόσφαιρα στο ημίχρονο ήταν αυτή που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο έφερε λάτιν ρυθμούς και ζωντάνια, ενώ παράλληλα μετέφερε ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα.

Η συμμετοχή της Lady Gaga συμπλήρωσε το υπερθέαμα, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ενέργεια του κοινού και καθιστώντας το ημίχρονο μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς.

Η εμφάνισή της επίσης, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους στα social media.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα γαλάζιο φόρεμα, διακοσμημένο με έναν κόκκινο υβίσκο στην τιράντα, ως φόρο τιμής στον Bad Bunny και την καταγωγή του από το Πουέρτο Ρίκο.

Στο X (πρώην Twitter), κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για επεξεργασμένη εικόνα ή αν η Gaga φαινόταν διαφορετική λόγω αισθητικών αλλαγών, δείχνοντας ότι η εικόνα της σκόρπισε αίσθηση και συζητήσεις ανάμεσα στους θεατές.

Παρά την κριτική για το look, η Lady Gaga κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να κάνει τη στιγμή της στο ημίχρονο του Super Bowl αξέχαστη.

