Το Super Bowl LX ξεχώρισε όχι μόνο για το αγωνιστικό του κομμάτι, αλλά και για την εντυπωσιακή μουσική του διάσταση. Αν και οι Seattle Seahawks επικράτησαν με 29-13 των New England Patriots, η ατμόσφαιρα στο ημίχρονο ήταν αυτή που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο έφερε λάτιν ρυθμούς και ζωντάνια, ενώ παράλληλα μετέφερε ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα.

Η συμμετοχή της Lady Gaga συμπλήρωσε το υπερθέαμα, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ενέργεια του κοινού και καθιστώντας το ημίχρονο μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς.

Η εμφάνισή της επίσης, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους στα social media.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα γαλάζιο φόρεμα, διακοσμημένο με έναν κόκκινο υβίσκο στην τιράντα, ως φόρο τιμής στον Bad Bunny και την καταγωγή του από το Πουέρτο Ρίκο.

Στο X (πρώην Twitter), κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για επεξεργασμένη εικόνα ή αν η Gaga φαινόταν διαφορετική λόγω αισθητικών αλλαγών, δείχνοντας ότι η εικόνα της σκόρπισε αίσθηση και συζητήσεις ανάμεσα στους θεατές.

Lady Gaga accused of having ‘Ozempic face’ as fans comment on her slim frame during Super Bowl halftime show with Bad Bunny https://t.co/1AVsr68Ri8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 9, 2026

Παρά την κριτική για το look, η Lady Gaga κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να κάνει τη στιγμή της στο ημίχρονο του Super Bowl αξέχαστη.