Το Halftime Show του Super Bowl LX είχε φέτος μια πρωτότυπη και αξέχαστη στιγμή: ένα ζευγάρι παντρεύτηκε ζωντανά πάνω στη σκηνή, με τον Bad Bunny να λειτουργεί ως μάρτυρας.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Πορτορικανού σούπερ σταρ ήταν γεμάτη λάτιν ρυθμούς και ενέργεια, αλλά το highlight που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η ζωντανή τελετή γάμου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Bad Bunny ερμήνευσε το τραγούδι «Baile Inolvidable», αμέσως μετά την έκπληξη της Lady Gaga, που παρουσίασε μια μοναδική διασκευή του «Die With a Smile» του Big Jay.

Την ώρα που οι νότες του τραγουδιού πλημμύριζαν τη σκηνή, το ζευγάρι τελούσε τη γαμήλια τελετή του, ενώ ο Bad Bunny υπέγραψε το πιστοποιητικό γάμου ως επίσημος μάρτυρας.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με το ζευγάρι να κόβει τη γαμήλια τούρτα μπροστά στο κοινό, μοιράζοντας τη χαρά του με τους θεατές.

Στο πλευρό του Bad Bunny εμφανίστηκαν επίσης, ο Ricky Martin και η Lady Gaga, ενώ στο σκηνικό «La Casita» συμμετείχαν γνωστά ονόματα όπως οι Alix Earle, Cardi B, Dave Grutman, Karol G, Jessica Alba, Pedro Pascal, Ronald Acuña Jr. και Young Miko.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την επιτυχημένη πορεία του Bad Bunny στα Grammy 2026, όπου απέσπασε πολλά βραβεία, ανάμεσα σε αυτά και το βραβείο για Άλμπουμ της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ενός από τους πιο δυναμικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής.

The wedding ceremony that took place during Bad Bunny’s #SuperBowl Halftime Show was real.https://t.co/m7JTKA6VHl pic.twitter.com/SdryILfroU — Variety (@Variety) February 9, 2026

