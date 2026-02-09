Το Super Bowl LX 2026 πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια και οι εμφανίσεις των διασήμων δεν περιορίστηκαν μόνο στις κερκίδες ή τα pre-parties.

Στο κεντρικό halftime show, ο Bad Bunny έφερε στη σκηνή ονόματα όπως η Cardi B που ταξίδεψε ειδικά για να υποστηρίξει τον σύντροφό της, Stefon Diggs, wide receiver των Patriots, αλλά και τον Pedro Pascal, την Jessica Alba, την Karol G και πολλούς άλλους, δημιουργώντας ένα σόου που τιμούσε την πολιτιστική του κληρονομιά.

Ανεξαρτήτως αν υποστήριζαν τους Patriots, τους Seattle Seahawks ή απλώς ήθελαν να απολαύσουν τον Bad Bunny, τα looks των διασήμων ήταν πραγματικά εντυπωσιακά.

Travis Scott



Ο Travis Scott υιοθέτησε ένα vintage luxury στυλ, φορώντας μια κρεμ λινή μπέιζμπολ φανέλα Chanel του 1989 με το διάσημο διπλό λογότυπο CC και αντιθετικές λεπτομέρειες. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με layers σε σκούρες αποχρώσεις, βαριές χρυσές αλυσίδες και ένα vintage ψηφιακό ρολόι Seiko, προσδίδοντας μια έντονα retro αισθητική.

Pedro Pascal



Ο Pedro Pascal επέλεξε ένα total off-white σύνολο με χαλαρή γραμμή, περιλαμβάνοντας ελαφρύ σακάκι πάνω από top με βαθύ, χαλαρό ντεκολτέ. Το ψηλόμεσο παντελόνι με πιέτες και ζώνη έδινε μια αίσθηση tailoring παλιών δεκαετιών, ενώ τα σκούρα γυαλιά και τα καφέ δερμάτινα παπούτσια πρόσθεταν μια κινηματογραφική, άνετη νότα στο σύνολο.

Lady Gaga



Η Lady Gaga έκανε ένα εντυπωσιακό guest appearance, φορώντας πλισέ φόρεμα σε powder sky-blue απόχρωση με high-low φούστα, προσθέτοντας δραματικότητα και glam στη σκηνή. Το outfit ολοκληρώθηκε με κόκκινη κονκάρδα Flor de Maga, το εθνικό λουλούδι του Πουέρτο Ρίκο, διαμαντένια σκουλαρίκια και έντονο glam makeup με κόκκινο κραγιόν και retro κυματιστά μαλλιά, τιμώντας την κουλτούρα που γιόρταζε η παράσταση.

Kim Kardashian – Lewis Hamilton – Kendall Jenner

Η Kardashian και ο Hamilton βρέθηκαν στη σουίτα των VIP μαζί με Τιμ Κουκ, Kendall Jenner, Hailey Bieber και άλλους.

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση των δύο ήρθαν μετά από ταξίδι της Kardashian στη Βρετανία για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Hamilton.

Η Kim εμφανίστηκε στο Super Bowl με all-black εμφάνιση που ξεχώρισε για το glam στοιχείο της: φόρεσε ένα μαύρο παλτό, το οποίο συνδύασε με ένα φαναχτερό diamond choker στο λαιμό. Για να ολοκληρώσει το look, υιοθέτησε μια νέα κομψή χτένα με bangs (φράντζες) που απέσπασαν προσοχή στα social media λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η Kendall πήγε στο Levi’s Stadium με ένα πιο μοντέρνο και casual outfit που ήταν ταυτόχρονα stylish: φόρεσε ένα μικρό μαύρο crop top συνδυασμένο με jeans, μια επιλογή που έδινε έμφαση στη σιλουέτα της αλλά και στο relaxed στυλ.

Cardi B – Karol J

Η Cardi B εμφανίστηκε με μπεζ corset mini dress (σε στιλ κορσέ) με off‑shoulder γραμμή και δαντέλα‑τύπου λεπτομέρειες. Η Karol G επίσης, εμφανίστηκε στο La Casita του Bad Bunny ως μέρος της παρέας διασήμων, με ένα εντυπωσιακό, λίγο πιο τολμηρό outfit: Λευκό, διαφανές φόρεμα από δαντέλα που άφηνε να φανεί ένα nude υπόστρωμα από μέσα, δίνει glam αλλά και edgy αισθητική.

Jay-Z – Blue Ivy

Ο Jay‑Z κράτησε ένα μονοχρωματικό, casual look για την ημέρα του αγώνα. Φορούσε ένα μαύρο hoodie με το λογότυπο Roc Nation x NFL Super Bowl LX και τη φράση “The Game Needs Me”, συνδυασμένο με άνετο παντελόνι και απλά sneakers — μια relaxed, αλλά κομψή επιλογή, για την περίσταση.

Η 14χρονη Blue Ivy επέλεξε ένα μοντέρνο, νεανικό σύνολο: Μαύρο varsity bomber jacket από Off‑White, που έδωσε στιλ και “cool” διάθεση. Dark‑wash jeans και tan μποτάκια, για μια άνετη και ταυτόχρονα fashionable εμφάνιση. Αξεσουάρ όπως sunglasses και μια denim Balenciaga τσάντα ολοκλήρωσαν το look.

The Biebers

Η Hailey εμφανίστηκε με ένα fluffy λευκό παλτό/γούνινη ζακέτα, που ήταν το κεντρικό κομμάτι του look της, συνδυασμένο με jeans σε ανοιχτή απόχρωση. Το outfit της ήταν chic και cozy, τέλειο για μια VIP βραδιά στο Super Bowl, με minimal αξεσουάρ και τα μαλλιά της σε sleek χτένισμα.

Ο Justin επέλεξε να συμπληρώσει το στιλ της Hailey με μια λευκή T‑shirt και δερμάτινο παντελόνι, κρατώντας το απλό, αλλά ταυτόχρονα cool. Το σύνολό του ήταν περισσότερο casual‑chic, ταιριαστό με το γενικό vibe που είχαν οι Biebers εκείνη τη βραδιά.

Jessica Alba

H Jessica Alba έκανε μια στυλάτη έκπληξη στο halftime show του Bad Bunny, με ένα outfit που συνδύαζε μοντέρνο swagger και casual cool αισθητική: φορούσε έναν λευκό κορσέ με βαθύ ντεκολτέ σε lingerie-inspired στυλ, τον οποίο συνδύασε με over-sized low-rise τζιν παντελόνι — ένα look που συνέδεε streetwear τάσεις με σέξι λεπτομέρειες.

Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με λευκά platform παπούτσια που είχαν μαύρη αντίθεση στη σόλα, δίνουν ύψος και σύγχρονο vibe, ενώ κράτησε τα αξεσουάρ μίνιμαλ με μεγάλους ασημένιους κρίκους στα αυτιά και λεπτές layered αλυσίδες στο λαιμό.

Το hairstyle της ήταν χαλαρές καφέ ξανθές μπούκλες με χωρίστρα στη μέση, προσθέτοντας μια effortless glam νότα στο τελικό αποτέλεσμα.

