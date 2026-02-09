Το ημίχρονο του Super Bowl δεν είναι πια ένα απλό μουσικό διάλειμμα.

Σήμερα αποτελεί μία από τις ισχυρότερες και πιο προβεβλημένες σκηνές της παγκόσμιας ψυχαγωγίας, με τη δύναμη να εκτοξεύσει την καριέρα ενός καλλιτέχνη μέσα σε λίγα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου.

Από το 1993 και την εμφάνιση-σταθμό του Michael Jackson, το Halftime Show μετατράπηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο με εκατοντάδες εκατομμύρια μάτια στραμμένα στη σκηνή.

Φέτος, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Bad Bunny!

Η εμφάνισή του ήταν γεμάτη latin ρυθμούς, αλλά και έντονα πολιτικά μηνύματα, στέλνοντας ισχυρές δηλώσεις για τη λατινοαμερικανική κοινότητα, τη μετανάστευση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Το αν θα καταφέρει να σπάσει ρεκόρ ή να μπει στη δεκάδα των πιο πολυθεαμένων εμφανίσεων μένει να φανεί. Ένα είναι σίγουρο: το φετινό halftime show δεν ήταν απλώς μουσικό – ήταν ιστορικό και πολιτιστικά σημαντικό.

Ακολουθούν οι Top 10 εμφανίσεις στο Super Bowl Halftime Show με τις περισσότερες τηλεθεάσεις στην ιστορία, με βάση τα επίσημα στοιχεία.

10. Black Eyed Peas – Super Bowl XLV (2011)

Συνολικοί θεατές: 110,2 εκατομμύρια

Οι Black Eyed Peas άνοιξαν τη δεκάδα με την εμφάνισή τους στο Super Bowl του 2011. Το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή με ένα set γεμάτο επιτυχίες, όπως τα “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow” και “Where Is the Love?”, προσελκύοντας πάνω από 110 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

9. Beyoncé – Super Bowl XLVII (2013)

Συνολικοί θεατές: 110,8 εκατομμύρια

Η Beyoncé κατάφερε να μπει στη λίστα περισσότερες από μία φορές. Το 2013, στο Super Bowl XLVII, παρουσίασε ένα δυναμικό σόλο show με τραγούδια όπως “Halo” και “Run The World (Girls)”, πριν τη θρυλική επανένωση των Destiny’s Child με τις Kelly Rowland και Michelle Williams.

8. Madonna – Super Bowl XLVI (2012)

Συνολικοί θεατές: 114 εκατομμύρια

Η «βασίλισσα της pop» επιβεβαίωσε τον τίτλο της το 2012, με ένα θεαματικό show γεμάτο συμβολισμούς, ενέργεια και διαχρονικές επιτυχίες. Μαζί της στη σκηνή βρέθηκαν και οι LMFAO, σε μια εμφάνιση που παρακολούθησαν 114 εκατομμύρια άνθρωποι.

7. Bruno Mars – Super Bowl XLVIII (2014)

Συνολικοί θεατές: 115,3 εκατομμύρια

Ο Bruno Mars έφερε funk, ενέργεια και old-school pop στο Super Bowl του 2014. Με τραγούδια όπως “Locked Out of Heaven”, “Treasure” και “Runaway Baby”, αλλά και guest εμφάνιση των Red Hot Chili Peppers, το show άγγιξε τα 115,3 εκατομμύρια θεατές.

6. Coldplay – Super Bowl 50 (2016)

Συνολικοί θεατές: 115,5 εκατομμύρια

Το επετειακό Super Bowl 50 είχε την υπογραφή των Coldplay, με τη συμμετοχή της Beyoncé και του Bruno Mars. Η εμφάνιση συνδύασε pop, rock και σύγχρονο θέαμα, συγκεντρώνοντας 115,5 εκατομμύρια τηλεθεατές.

@coldplayphl 🗓 10 Years Ago: Here are some best moments when @coldplay performed at the 50th Super Bowl Halftime Show alongside Bruno Mars and Beyoncé! 🏟️ 📅 7 Feb, 2016 ▶️ youtu.be/c9cUytejf1k (Link in Linktree Bio) 📲 Follow Us: Link in Linktree Bio ♬ original sound – Coldplay Philippines

5. Lady Gaga – Super Bowl LI (2017)

Συνολικοί θεατές: 117,5 εκατομμύρια

Η Lady Gaga παρέδωσε ένα από τα πιο τεχνικά άρτια και φωνητικά απαιτητικά halftime shows. Με επιτυχίες όπως “Poker Face”, “Born This Way” και “Just Dance”, η εμφάνισή της το 2017 έφτασε τους 117,5 εκατομμύρια θεατές.

4. Katy Perry – Super Bowl XLIX (2015)

Συνολικοί θεατές: 121 εκατομμύρια

Το show που γέννησε τον θρυλικό Left Shark. Η Katy Perry κατέκτησε το Super Bowl του 2015 με ένα φαντασμαγορικό set, special guests όπως οι Lenny Kravitz και Missy Elliott, και τραγούδια όπως “Roar”, “California Gurls” και “Firework”. Το αποτέλεσμα: 121 εκατομμύρια θεατές.

3. Rihanna – Super Bowl LVII (2023)

Συνολικοί θεατές: 121 εκατομμύρια

Η Rihanna επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή του Super Bowl το 2023, σε μια εμφάνιση που συζητήθηκε όσο λίγες. Εκτός από τις επιτυχίες της, αποκάλυψε ζωντανά ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, μετατρέποντας το show σε παγκόσμιο pop moment.

2. Usher – Super Bowl LVIII (2024)

Συνολικοί θεατές: 123,4 εκατομμύρια

Ο Usher κατέκτησε τη δεύτερη θέση της λίστας με ένα medley επιτυχιών που κάλυψε ολόκληρη την καριέρα του. Το show του 2024 στο Λας Βέγκας προσέλκυσε 123,4 εκατομμύρια θεατές, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχησή του.





1. Kendrick Lamar – Super Bowl LIX

Συνολικοί θεατές: (το υψηλότερο νούμερο όλων των εποχών)

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Kendrick Lamar, ο οποίος κατέγραψε την πιο πολυθεαμένη εμφάνιση στην ιστορία του Super Bowl Halftime Show, επιβεβαιώνοντας ότι το hip-hop αποτελεί πλέον τον απόλυτο πυρήνα της σύγχρονης pop κουλτούρας με 133.5 million προβολές.

Πηγή: billboard