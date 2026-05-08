Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε πως επιστρέφει στην τηλεόραση και στην εκπομπή «Super Κατερίνα», περίπου έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε story στο Instagram με το trailer της εκπομπής, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές ότι θα βρίσκεται ξανά στον αέρα από τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 10:00.

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά τη Δευτέρα στις 10:00. Ανυπομονώ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Παράλληλα, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, που την αντικαθιστούσε προσωρινά στην παρουσίαση, αποχαιρέτησε το κοινό λέγοντας ότι η εκπομπή «θα γίνει πιο σούπερ» με την επιστροφή της.

H Καινούργιου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις 3 Απριλίου με καισαρική τομή και είχε επιλέξει να αφιερώσει τον πρώτο μήνα αποκλειστικά στη νέα καθημερινότητα με το μωρό της πριν επιστρέψει επαγγελματικά.

