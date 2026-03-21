Η Super Κική μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok έκανε μια έντονη τοποθέτηση, η οποία δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών.

Στο βίντεο, η ίδια αναφέρεται σε μια συμπεριφορά που, όπως λέει, την εκνευρίζει αφάνταστα: τους ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν πότε δεν είναι επιθυμητοί. Όπως εξηγεί, ακόμα κι όταν τα σημάδια είναι ξεκάθαρα, όπως η αδιαφορία, τα αναπάντητα τηλέφωνα ή η απόσταση, κάποιοι συνεχίζουν να επιμένουν. Η Super Κική διευκρινίζει ότι δεν μιλά για ερωτικές περιπτώσεις ή για ανθρώπους που έχουν μπερδευτεί συναισθηματικά, αλλά για εκείνους που απλώς προσπαθούν να «κολλήσουν» χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση.

Με τον χαρακτηριστικό της τρόπο, τονίζει πως δεν υπάρχει λόγος να νιώθει κανείς τύψεις σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς, -όπως υποστηρίζει- οι ίδιοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι δεν είναι επιθυμητοί, αλλά επιλέγουν να επιμένουν. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων, με πολλούς χρήστες να ταυτίζονται με τα λεγόμενά της και να σχολιάζουν έντονα το θέμα.

Η ανάρτηση της Super Κική

«Λοιπόν ξέρετε τι είναι αυτό που μου την σπάει αδιανόητα; Αδιανόητα όμως! Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν με τίποτα ότι δεν είναι επιθυμητοί ρε παιδί μου! Τύπου, με τίποτα… Να το έχεις δείξει, να μην έχεις σηκώσει τηλέφωνα, να… να! Και δεν μιλάω για γκομενικό αδερφέ! Δεν μιλάω γι’ αυτούς που θολώνουν, σε ερωτεύονται και πάμε παρακάτω εννοώ αυτούς που απλά θέλουν να γίνουν κατσίκωμα! Ξέρεις τι παίζει με αυτούς; Και μην τους λυπάσαι, μην νιώθεις ενοχές γιατί το ξέρουν ότι δεν είναι επιθυμητοί και είναι χειρότερο που το ξέρουν και επιμένουν να σου πρήζουν τα @ρχ@δια», ακούγεται να λέει στο βίντεο χαρακτηριστικά.

