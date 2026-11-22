Καλεσμένη του Λάκη Γαβαλά στο νέο επεισόδιο του «Last Call», του vidcast του κυπριακού «Φιλελευθέρου», βρέθηκε η Super Κική.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, η Super Κική αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα και απευθυνόμενη στον Λάκη Γαβαλά, είπε: «Εσύ, δεν έχεις haters, είσαι ένας αγαπητός χαρακτήρας. Κι εγώ είμαι ένας αγαπητός χαρακτήρας. Δεν είσαι ο Λιάγκας που είναι στάνταρ. Έχει κι αυτούς που τον αγαπάνε, αλλά είναι στάνταρ κακός ρόλος. Νομίζω πως κανένας απ’ τους δυο μας δεν είναι κακός ρόλος».

«Αλλά γιατί να είναι ρόλος ο Λιάγκας; Μπορείς να κάνεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, ρόλο; Έτσι είναι ο άνθρωπος! Γιατί να είναι ρόλος; Μπορεί με τα χρόνια να μπήκε και σε μια μορφή ρόλου, μόνος του και κατά λάθος.

Ο Λιάγκας είναι η περσόνα του Ελληναρά, το “να μ’ αγαπάνε οι πολύ basic Ελληναράδες”. Αυτό έχει στο μυαλό του. Όπως κι εγώ έχω στο μυαλό μου να με αγαπάει η νεολαία. Και εκεί κεντράρω. Οπότε, αυτά που θα πω θα απευθύνονται πιο πολύ εκεί», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Super Κική.

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govastiletto.gr -Super Κική: «Χαλάω πάνω από 10.000 ευρώ τον μήνα. Είναι 20.000-30.000 ευρώ»