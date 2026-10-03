Μια πρώτη εικόνα από το νέο της κατάστημα έδωσε η Super Κική, μέσα από ένα βίντεο στα social media. Η influencer ξενάγησε τους διαδικτυακούς της φίλους στους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, αποκαλύπτοντας παράλληλα μερικές από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές της.

Στον χώρο υποδοχής κυριαρχούν οι πράσινες αποχρώσεις, τα φωτισμένα ράφια και οι καμπύλες στην οροφή. Την παράσταση κλέβει, ωστόσο, το ταμείο, το οποίο βρίσκεται πάνω σε έναν μεγάλο βράχο, μια επιλογή που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη.

Η Super Κική έδειξε ακόμη τα σημεία όπου θα βρίσκονται τα γραφεία του προσωπικού, αλλά και το μπάνιο και τις τουαλέτες του καταστήματος.

Το δοκιμαστήριο που θα γίνει και photo booth

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το δοκιμαστήριο, το οποίο δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για τις αγορές των πελατών. Όπως αποκάλυψε η ίδια, θα λειτουργεί παράλληλα και ως photo booth, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να βγάζουν φωτογραφίες.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τον καναπέ αναμονής, ενώ αποκάλυψε και έναν ξεχωριστό χώρο που αποκάλεσε «κλουβί». Εκεί θα τοποθετούνται οι παραγγελίες, μέχρι να τις παραλάβουν οι κούριερ για να τις μεταφέρουν στους πελάτες.

Από την ξενάγηση φαίνεται πως οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, με αρκετά ράφια και σημεία του καταστήματος να βρίσκονται ακόμη σε προετοιμασία. Η Super Κική, πάντως, έδωσε στους followers της μια πρώτη γεύση από το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα.