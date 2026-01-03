Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του Survivor 2026 την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκε η πρώτη τριάδα των παικτών της ομάδας των «Επαρχιωτών».

Παρουσιαστής θα είναι για ακόμα μια χρονιά ο Γιώργος Λιανός, και ο νικητής θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Η πρώτη τριάδα των «Επαρχιωτών» περιλαμβάνει:

Ελένη Ζαράγγα, 30 ετών, Καρδίτσα



Η Ελένη είναι ευθύς άνθρωπος, με ισχυρές αξίες και βαθιά πίστη στην οικογένεια. Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, αγαπά την φυσική δραστηριότητα όπως το CrossFit, την ποδηλασία και την πεζοπορία. Δεν φοβάται τις προκλήσεις και αντιμετωπίζει όσους την υποτιμούν με αποφασιστικότητα.

Δήμητρα Λιάγγα, 28 ετών, Φάρσαλα



Η Δήμητρα έχει μεγαλώσει με αγροτικές δουλειές και σκληραγωγηθεί μέσα από τη ζωή στην ύπαιθρο. Σπούδασε Ζωική Παραγωγή και εργάζεται ως security. Αθλητική και πολυτάλαντη, έχει κατακτήσει μετάλλια σε ποδόσφαιρο, ιππασία, πολεμικές τέχνες και σκοποβολή. Στη ζωή της μιλά μόνο όταν έχει λόγο και δεν ανέχεται ψέματα ή διπροσωπία.

Γιώργος Πολύχρος, 25 ετών, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης



Ο Γιώργος είναι πειθαρχημένος και με υπομονή, αγαπά τη σκληρή δουλειά και την περιπέτεια. Ελεύθερος επαγγελματίας ψαράς, και με τρία αδέλφια, δηλώνει ότι μπορεί να φάει τα πάντα ωμά. Είναι ευθύς, πειραχτήρι με τους φίλους του, σέβεται όλους και έχει ηγετικές τάσεις που κερδίζει μέσα από τη στάση του και τις πράξεις του.

