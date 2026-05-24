Οι παίκτες του Survivor επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του φετινού κύκλου, ο οποίος σταμάτησε έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το παιχνίδι έριξε αυλαία νωρίτερα από το αναμενόμενο, με την παραγωγή να αποφασίζει να αποδοθεί το έπαθλο στον παίκτη που τραυματίστηκε, κάτι που έγινε αποδεκτό από όλους τους συμμετέχοντες.

Κατά την επιστροφή τους, αρκετοί παίκτες μίλησαν για τη δύσκολη εξέλιξη του παιχνιδιού, εκφράζοντας τη στενοχώρια τους για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η εμπειρία τους, αλλά και τη στήριξή τους προς τον συμπαίκτη τους.

Όπως ανέφεραν, θεωρούν αυτονόητη την απόδοση του επάθλου στον Σταύρο Φλώρο, ενώ υπογράμμισαν ότι δεν υπήρξε καμία αντίρρηση από την πλευρά των παικτών.

Παράλληλα, κάποιοι από αυτούς αποκάλυψαν ότι είχαν ήδη επικοινωνία μαζί του μέσω βιντεοκλήσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους που τον είδαν να είναι καλά, αν και τόνισαν ότι η αποκατάστασή του θα είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.

