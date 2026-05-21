Survivor: Έξαλλοι οι παίκτες του ριάλιτι με την απόφαση τα 250.000 ευρώ να δοθούν στον Σταύρο Φλώρο

Οι πληροφορίες που έρχονται από τον Άγιο Δομίνικο, μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού στους παίκτες του Survivor, στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού, ότι το έπαθλο θα δοθεί στον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος είδε τη ζωή του να αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού και τον τραυματισμό του δεξιού του, είναι αδιανόητες.

Η ανακοίνωση για την οριστική διακοπή του παιχνιδιού και η απόφαση της Acun Media να απονείμουν το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ στον Σταύρο Φλώρο, μετά το σοκαριστικό και βαρύτατο τραυματισμό του, προκάλεσε τεράστιο κύμα συγκίνησης.

Ωστόσο, πίσω από τις κάμερες, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, καθώς ορισμένοι συμπαίκτες του αντέδρασαν.

Το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες είναι εξαιρετικά βαρύ. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 παίκτες που έχουν «στραβώσει» με την κίνηση της παραγωγής να δοθεί το έπαθλο στον Σταύρο Φλώρο. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, αν και αναγνωρίζουν το μέγεθος της τραγωδίας και τον Γολγοθά που ανεβαίνει, διαχωρίζουν πλήρως το κομμάτι της ιατρικής περίθαλψης και της αποζημίωσης από το καθαρά αγωνιστικό έπαθλο, θεωρώντας ότι αδικήθηκαν κατάφορα μετά από μήνες σκληρής επιβίωσης κάτω από άθλιες συνθήκες.

