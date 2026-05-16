Survivor: Κατέρρευσαν οι παίκτες του τουρκικού ριάλιτι όταν έμαθαν για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Σκηνές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στο τουρκικό Survivor, όταν οι παίκτες πληροφορήθηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού το σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου, μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο.

Το κλίμα ήταν εξαιρετικά βαρύ, με αρκετούς παίκτες να μη μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους την ώρα που ο Acun Ilicali ανακοίνωνε τι ακριβώς συνέβη στον Έλληνα παίκτη του Survivor.

Ο γνωστός Τούρκος παραγωγός, που στο τουρκικό Survivor έχει το ρόλο του παρουσιαστή, ενημέρωσε προσωπικά τους διαγωνιζόμενους για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου, προκαλώντας σοκ και συναισθηματική φόρτιση.

Οι περισσότεροι παίκτες του τουρκικού Survivor γνώριζαν ήδη τον Σταύρο Φλώρο, αφού πριν από το σοβαρό ατύχημα είχε πραγματοποιηθεί φιλικός αγώνας ανάμεσα στο ελληνικό και το τουρκικό Survivor, όπου οι δύο ομάδες είχαν έρθει κοντά και είχαν περάσει αρκετές ώρες μαζί στον Άγιο Δομίνικο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η είδηση του ακρωτηριασμού του έπεσε σαν «βόμβα» στο Συμβούλιο του Νησιού, με αρκετούς παίκτες να δείχνουν πραγματικά συγκλονισμένοι.

