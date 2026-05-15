Θετικά είναι τα νεότερα για τον Σταύρο Φλώρο, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο για το «Survivor».

Ο 22χρονος παίκτης εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μάλιστα, μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο νεαρός εμφανίζεται χαμογελαστός μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, στέλνοντας ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα μετά τις δύσκολες στιγμές που βίωσε.

Τις φωτογραφίες δημοσίευσε η συμπαίκτριά του, Μαντίσα Τσότα, η οποία φαίνεται πως διατηρεί στενή επικοινωνία μαζί του μετά το περιστατικό.

Οι δυο τους πραγματοποίησαν βιντεοκλήση, με τον Σταύρο Φλώρο να χαμογελά στην κάμερα παρά την περιπέτεια που περνά.

Η ίδια συνόδευσε τις εικόνες με μια τρυφερή αφιέρωση, γράφοντας: «Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου», δείχνοντας τη συγκίνησή της που βλέπει τον παίκτη να παραμένει δυνατός ψυχολογικά.

Λίγο αργότερα, η Μαντίσα Τσότα ανέβασε και βίντεο στα social media, εξηγώντας πως τις τελευταίες ημέρες ήταν σοκαρισμένη από όσα συνέβησαν και πως προσεύχεται καθημερινά για την ανάρρωσή του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο σε θαλάσσια περιοχή του Αγίου Δομίνικου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, καθώς και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, γεγονός που προκάλεσε σοκ τόσο στην παραγωγή, όσο και στους συμπαίκτες του.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του και πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά την αποκατάστασή του.

Όπως αναφέρεται, μέσα στις επόμενες ώρες ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να μεταφερθεί στην Αμερική, όπου θα συνεχίσει τη θεραπεία και την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, η εικόνα του να χαμογελά από το νοσοκομείο μοιάζει για πολλούς σαν ένα μικρό, αλλά πολύ σημαντικό σημάδι δύναμης και ελπίδας.

Govastiletto.gr – Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που τον ακρωτηρίασε στον Άγιο Δομίνικο