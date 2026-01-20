Αν και το Survivor βρίσκεται ακόμα στην αφετηρία του, το θερμόμετρο της έντασης έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στο χθεσινό επεισόδιο, η Βασιλική Μουντή από τους “Αθηναίους” βγήκε μπροστά, εξαπολύοντας πυρά κατά του Μιχάλη Σηφάκη. Η παίκτρια δεν δίστασε να εκφράσει on camera τη σφοδρή δυσαρέσκειά της για τη στάση του παίκτη των “Επαρχιωτών”, αποδεικνύοντας πως οι ισορροπίες στον Άγιο Δομίνικο είναι ήδη εύθραυστες.

Μετά το τέλος του αγωνίσματος, η παίκτρια ανέφερε ότι σε όλη τη διάρκεια ένιωθε αμήχανα και άβολα λόγω της στάσης του Μιχάλη Σηφάκη, κάνοντας λόγο για «χυδαίες εκφράσεις» από πλευράς του.

«Σήμερα πραγματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ένιωθα αμήχανα και άβολα που είχα απέναντί μου τον Μιχάλη Σηφάκη να εκφράζεται με αυτό τον τρόπο, με χυδαιότητες. Εκατό τοις εκατό αθυρόστομος. Πραγματικά με έκανε να νιώσω άσχημα που βρίσκομαι εκεί μπροστά και τον ακούω», είπε αρχικά η 24χρονη παίκτρια.

Και πρόσθεσε: «Ντρέπομαι εκ μέρους του, ντρέπομαι εκ μέρους της ομάδας του. Χθες στο συμβούλιο ο Μυλωνάς είπε η ομάδα μας να μαζέψει λίγο τον Gio για τον τρόπο που εκφράζεται, αλλά σήμερα δεν είδα κανέναν να θέλει να μαζέψει τον Μιχάλη που εκφράζεται με αυτό τον τρόπο. Στις κοπέλες; Τι να σχολιάσω. Ειλικρινά μακάρι να μην ακούνε οι γονείς τους».

