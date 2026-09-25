Με χειροπέδες απομακρύνθηκε από αστυνομικούς η Susan Sarandon, η οποία συμμετείχε σε διαδήλωση έξω από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Jewish Voice for Peace, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 200 άνθρωποι, ενώ οι διαδηλωτές φορούσαν λευκά μπλουζάκια με συνθήματα όπως «Fund people not bombs», «No war» και «Free Palestine». Μεταξύ άλλων, ζητούσαν τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του NYPD, είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις να αποχωρήσουν, ωστόσο όσοι συνέχισαν να εμποδίζουν την κυκλοφορία τέθηκαν υπό κράτηση.

Η Susan Sarandon ήταν μεταξύ των ανθρώπων που συνελήφθησαν, ενώ φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί της περνούν χειροπέδες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Συνολικά, το Reuters αναφέρει τουλάχιστον 30 συλλήψεις, ενώ η Jewish Voice for Peace έκανε λόγο για περισσότερους από 100 ανθρώπους που τέθηκαν υπό κράτηση.

Στην ίδια κινητοποίηση συμμετείχαν και άλλες γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων οι Hannah Einbinder, Cynthia Nixon και Elliot Page. Η Hannah Einbinder συνελήφθη επίσης, ενώ οι Cynthia Nixon και Elliot Page συμμετείχαν στη διαδήλωση χωρίς να τεθούν υπό κράτηση.

Η Susan Sarandon έχει εκφράσει επανειλημμένα δημόσια τις θέσεις της για τον πόλεμο στη Γάζα και έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Η πρόσφατη σύλληψή της στη Νέα Υόρκη σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την ομιλία του Benjamin Netanyahu στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Susan Sarandon and Hannah Einbinder handcuffed at Netanyahu protests outside NYC U.N. 🎥: https://t.co/EfLFqnJy03 https://t.co/i9rECbv8gR — TMZ (@TMZ) September 24, 2026



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