Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Sydney Sweeney πραγματοποίησε μια τολμηρή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα διαφανές φόρεμα χωρίς σουτιέν σε πρόσφατη εκδήλωση όπου έδωσε το «παρών».

Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί του φετινού «Variety Power of Women: Los Angeles» με ένα λαμπερό ασημί φόρεμα, από το οποίο διαφαίνονταν σημεία του σώματός της, όπως το μπούστο της.

Η Sydney Sweeney πόζαρε στους φωτογράφους με αυτοπεποίθηση, παράλληλα δείχνοντας το νέο look της, το κοντό καρέ που πρόσφατα υιοθέτησε. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μακριά ασημένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδια στο ίδιο ύφος.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εμφάνισή της:

Η Sydney Sweeney ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς, όπως είχε ανακοινώσει το «Variety» τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ανάμεσα σε όσους τιμήθηκαν περιλαμβάνονταν επίσης η Jamie Lee Curtis, η Nicole Scherzinger, η Wanda Sykes και η Kate Hudson.

Πριν ξεκινήσει η τελετή, ηS ydney Sweeney μίλησε στο ίδιο μέσο για το τέλος των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν του «Euphoria» στο HBO Max. Η σταρ αποκάλυψε ότι πρόκειται να ολοκληρώσει τις τελευταίες σκηνές της μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας: «Θα είναι μια πραγματικά γλυκόπικρη στιγμή».

govastiletto.gr – Sydney Sweeney & Scooter Braun: Το νέο ζευγάρι του Hollywood δεν κρύβεται πια