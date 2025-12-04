Η πρεμιέρα της ταινίας The Housemaid χθες το βράδυ θύμισε σκηνές από την χρυσή εποχή του Hollywood, χάρη στις εμφανίσεις δύο από τις πιο εντυπωσιακές ηθοποιούς του σήμερα, την Amanda Seyfried και τη Sydney Sweeney.

Οι δύο σταρ ποζάρισαν μαζί, αναδεικνύοντας το glamour και τη διαχρονική κομψότητα που συνδέεται με τις θρυλικές ντίβες της μεγάλης οθόνης.

Η Amanda Seyfried επέλεξε ένα ροζ, ντραπέ φόρεμα Versace, που ανέδειξε τη θηλυκότητά της, συνδυάζοντας κοσμήματα Tiffany & Co, για μια επιπλέον δόση πολυτέλειας. Το look ήταν ιδανικό για μια εντυπωσιακή εμφάνιση σε ρεβεγιόν ή επίσημη βραδιά, αποπνέοντας κλασική χολιγουντιανή γοητεία.

Η Sydney Sweeney έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα sparkling bodycon φόρεμα Miu Miu και βαθύ ντεκολτέ, θυμίζοντας τις iconic σταρ του παλιού κινηματογράφου. Με το χαρακτηριστικό της βλέμμα και τη φυσική κομψότητά της, η Sweeney ενίσχυσε την αίσθηση ενός σκηνικού βγαλμένου από ταινία της δεκαετίας του ’40.

View this post on Instagram A post shared by ELLE (@ellefr)

Govastiletto.gr – Sydney Sweeney: Εμφανίστηκε με διαφανές φόρεμα και χωρίς σουτιέν – Το αποκαλυπτικό look της ηθοποιού