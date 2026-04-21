Η Sydney Sweeney τοποθετήθηκε για την ανισότητα που, όπως λέει, υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνδρες και οι γυναίκες ηθοποιοί όταν εμφανίζονται γυμνοί σε σκηνές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η ηθοποιός, η οποία στο πρόσφατο επεισόδιο του Euphoria εμφανίστηκε ολόγυμνη και δέχτηκε έντονη κριτική, τόνισε σε συνέντευξή της στο Grazia ότι υπάρχει εμφανής διπλή αντιμετώπιση.

Όπως υπογράμμισε, άνδρες ηθοποιοί που συμμετέχουν σε αντίστοιχες σκηνές συχνά επαινούνται και βραβεύονται, ακόμη και με Όσκαρ, ενώ οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις υποβαθμίζονται ή κρίνονται πιο αυστηρά.

Η Sydney Sweeney σημείωσε πως θεωρεί άδικο το γεγονός ότι η καλλιτεχνική αξία μιας ερμηνείας επισκιάζεται από τη συζήτηση γύρω από τη γυμνότητα, αναφέροντας ότι η ερμηνεία της ως Κάσι στο Euphoria την βοήθησε να εξελιχθεί, παρότι δεν αντιμετωπίστηκε πάντα με την ίδια σοβαρότητα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε αμφιβολίες για κάποιες από τις γυμνές σκηνές που έχει γυρίσει, ενώ σήμερα έχει καταφέρει να τις βλέπει πιο αποστασιοποιημένα, σαν μέρος του ρόλου και όχι της προσωπικής της ταυτότητας.

