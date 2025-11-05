Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Sydney Sweeney μίλησε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η καμπάνια της για τα τζιν της American Eagle, αποκαλύπτοντας πως η έκταση της δημόσιας συζήτησης την ξάφνιασε.

Η σταρ του Euphoria δήλωσε ότι ποτέ δεν φανταζόταν πως μια απλή διαφήμιση ρούχων θα προκαλούσε τόσο θόρυβο.

Σε συνέντευξή της στο GQ, η Sweeney σχολίασε τις επικρίσεις για «ναζιστικά μηνύματα», λέγοντας: «Ήταν απλώς μια διαφήμιση για τζιν. Η αντίδραση με εξέπληξε, αλλά εγώ αγαπώ τα τζιν και τα φοράω καθημερινά με T-shirt. Είναι ολόκληρη η γκαρνταρόμπα μου».

Η ηθοποιός περιέγραψε ως «σουρεαλιστικό» το γεγονός ότι ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη διαφήμιση.

Για να προστατευτεί από τον θόρυβο, επέλεξε να απομακρυνθεί: «Άφησα το κινητό μου στην άκρη. Ήμουν στα γυρίσματα του Euphoria, δούλευα 16 ώρες τη μέρα και δεν είχα χρόνο να παρακολουθώ τι γράφεται. Ήξερα τι εκπροσωπούσε η καμπάνια και δεν με επηρέασε καθόλου».

Όσο για την απόφασή της να μην πάρει δημόσια θέση εκείνη την περίοδο, η Sweeney τόνισε: «Δεν είμαι εδώ για να υπαγορεύω τι πρέπει να πιστεύουν οι άλλοι. Όταν θα μιλήσω για κάτι σημαντικό, θα το κάνω. Ξέρω ποια είμαι, τι αξίζω και πόσο αγαπώ και δεν αφήνω κανέναν να καθορίζει ποια είμαι».

Παρά τις αντιδράσεις, η καμπάνια απέφερε σημαντική επιτυχία στην American Eagle.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25% στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο CEO Τζέι Σότενσταϊν επισήμανε ότι η συνεργασία με τη Sydney Sweeney και τον Τράβις Κέλσι προκάλεσε περισσότερες από 40 δισεκατομμύρια προβολές, καθιστώντας την καμπάνια μια από τις πιο επιτυχημένες της εταιρείας.

Sydney Sweeney Breaks Silence on American Eagle Jeans Uproar: “I Put My Phone Away” https://t.co/S8OcJS02jo — The Hollywood Reporter (@THR) November 4, 2025

Πηγή: TheHollywoodReporter

