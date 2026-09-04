Η Βενετία αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της κινηματογραφικής επικαιρότητας λόγω του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όμως για τη Sydney Sweeney η παραμονή της στην ιταλική πόλη έχει έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Η 28χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria» ταξίδεψε στη Βενετία μαζί με τον σύντροφό της, Scooter Braun, και οι δυο τους δεν έκρυψαν τη σχέση τους.

Οι φωτογράφοι κατέγραψαν το ζευγάρι κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής βόλτας με γόνδολα στα κανάλια της πόλης. Χαμόγελα, αγκαλιές και φιλιά συνέθεσαν τα στιγμιότυπα από την έξοδό τους, με τους δύο να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι και ευδιάθετοι ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Για την περίσταση, η Sydney Sweeney επέλεξε ένα λευκό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα κίτρινο cardigan περασμένο χαλαρά στους ώμους της. Ο Scooter Braun προτίμησε ένα casual σύνολο, φορώντας λευκό πουκάμισο, μπλε βερμούδα, γυαλιά ηλίου και baseball cap.

Σε ένα από τα πιο τρυφερά καρέ, η ηθοποιός κρατά απαλά το πρόσωπο του συντρόφου της και τον φιλά, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα οι δυο τους κάθονται αγκαλιασμένοι στη γόνδολα και απολαμβάνουν τη διαδρομή μέσα από τα κανάλια.

Η ρομαντική τους βόλτα πρόσθεσε έτσι μια πιο προσωπική νότα στην παρουσία της Sydney Sweeney στη Βενετία, μακριά από τα φώτα και τις επίσημες εμφανίσεις του Φεστιβάλ.

Sydney Sweeney and Scooter Braun in Venice today pic.twitter.com/nTEp9q5Y86 — 26 (@2026MetGala) September 3, 2026

Η ρομαντική τους βόλτα συνεχίστηκε και μακριά από τα κανάλια της Βενετίας.

Η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun απαθανατίστηκαν στη συνέχεια να περπατούν χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια της πόλης, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές και δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαροί και ευδιάθετοι.

Sydney Sweeney and Scooter Braun kissing on a gondola in Venice. They met there. They came back. They’re not hiding it.#SydneySweeney pic.twitter.com/RPbrnUiO75 — Andray (@andrayofficial) September 3, 2026

Πηγή:tmz.com

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