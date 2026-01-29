Πίσω από τις εντυπωσιακές λήψεις της Sydney Sweeney και της Kim Kardashian στο Instagram, κρύβεται μια καλά σχεδιασμένη επιχειρηματική στρατηγική. Οι δύο σταρ φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε έναν άτυπο “πόλεμο” αναρτήσεων, ο οποίος, αν και φαντάζει ως διαγωνισμός αισθησιασμού, στην πραγματικότητα εξυπηρετεί μεγάλα εμπορικά συμφέροντα και προωθεί συγκεκριμένα brands.

Αφορμή η είσοδος της νεαρής ηθοποιού στον χώρο της βιομηχανίας εσωρούχων, επαγγελματικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια η τηλεπερσόνα.

Με διαφορά λίγων ωρών και οι δύο έκαναν την Τετάρτη αναρτήσεις με σέξι εσώρουχα ελπίζοντας να προσελκύσουν πελάτες ανάμεσα στα εκατομμύρια των followers τους.

Πρώτη χτύπησε η Sydney Sweeney με μια σειρά φωτογραφιών της ίδιας να φοράει σέξι εσώρουχα για την φίρμα της με τίτλο SYRN, για την οποία έχει μπλέξει ήδη και σε νομικές περιπέτειες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα η Kim Kardashian με δικές της φωτογραφίες με μικροσκοπικά εσώρουχα για τη φίρμα της Skims ενώ σε δεύτερη ανάρτηση παρουσίασε δημιουργίες ενόψει της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

govastiletto.gr -North West: Η 12χρονη κόρη της Kim Kardashian σε νέο τολμηρό look, με grillz στα δόντια