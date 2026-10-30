Με μια μακροσκελή και γεμάτη νοήματα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέλεξε να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια του Star μοιράστηκε με τους ακολούθους της προσωπικές σκέψεις γύρω από την οικογένεια, την πίστη, τις ανθρώπινες δοκιμασίες, αλλά και το ψέμα, τη συγχώρεση και την αληθινή φιλία.

Η ανάρτηση αυτή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα σχόλιά της για τη Μαρία Αντωνά και την παρουσία της στην εκπομπή «MEGA Non Stop» —μια υπόθεση που οδήγησε στην παρέμβαση του Γιώργου Λιάγκα και στη δημόσια συγγνώμη της ίδιας της παρουσιάστριας. Παρόλο που στη νέα της ανάρτηση δεν αναφέρεται ονομαστικά στο περιστατικό, αρκετές αναφορές της ερμηνεύονται ως έμμεσες αιχμές ή απαντήσεις.

Στο μήνυμά της, η Ζήνα Κουτσελίνη εκφράζει αρχικά την αγάπη της για τον σύζυγό της, Αντώνη Παπασταθόπουλο, και την κόρη τους, Έμμα, ενώ γυρίζει τον χρόνο πίσω στα παιδικά της χρόνια στη Σκόπελο, θυμούμενη τη μητέρα της και τις οικογενειακές παραδόσεις της γιορτής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zina Koutselini (@zina_koutselini)

«Η γιορτή μου με βρίσκει με ξεκάθαρη ματιά σε όλα τα επίπεδα! Ξέρω καλά πως η οικογένεια μου είναι η δύναμη μου! Ο άνδρας μου η αλήθεια μου και το κορίτσι μας ο ήλιος μας! Είναι μέρα γιορτής – της Αγίας Ζηνοβίας – και θυμάμαι κάθε χρόνο τέτοια μέρα, όταν ήμουν παιδί, τον ιερέα στη Σκόπελο να περνάει και να αφήνει το αντίδωρο στη μητέρα μου γιατί συνήθως τις καθημερινές ήταν στο μαγαζί που διατηρούσε! Αυτό το αντίδωρο ήταν το δικό της ραντεβού με το Θεό και την Παναγία μας! Με έμαθε να το περιμένω κι εγώ… με έναν τρόπο.

Δεν φοβάμαι πια …

Δεν φοβάμαι ότι θα χάσω όσα με κόπο κέρδισα.

Φοβάμαι μόνο να μην πω κάποια στιγμή ότι δεν προσπάθησα.

Συγχωρώ ακόμη και το ψέμα που δεν έχει όρια και σε κάνει να πιστεύεις πως εξουσιάζεις… Το ψέμα σε σένα και τους γύρω σου!

Είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί πήρα πολύ αγάπη από τους τηλεθεατές και συνεχίζω καθημερινά να την εισπράττω με 🙏 ευγνωμοσύνη. Είναι πολλές στιγμές που θέλω να επιστρέψω αυτή την αγάπη και κάθε φορά ψάχνω τον τρόπο!

Κατάλαβα πως οι πραγματικοί φίλοι μας είναι εκείνοι που στο τέλος θα μαστε μαζί από την ίδια πλευρά στο λιμάνι- στη ζωή! Θα έχουμε κοιταχτεί με ειλικρίνεια και θα έχουμε πει συγνώμη αν σε αδίκησα αλλά αντέξαμε μαζί ως το τέλος!

Χρόνια μου πολλά! #mynameday #smile».

govastiletto.gr -«Ό,τι ήθελα να πω, το είπα»: Η Μαρία Αντωνά σπάει τη σιωπή της για τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη