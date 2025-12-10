Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι πλέον άνετοι με τη δημοσιότητα της σχέσης τους, πραγματοποιώντας συχνές δημόσιες εμφανίσεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το περιοδικό ΟΚ! το ζευγάρι συγκατοικεί! Άνθρωπος, μάλιστα, από το κοντινό τους περιβάλλον αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συζούν στο σπίτι του Γιώργου στη Βουλιαγμένη, καθώς η Μαρία έχει μετακομίσει από το διαμέρισμά της στη Γλυφάδα, όπου πλέον έχει εγκατασταθεί η αδερφή της».

Μάλιστα, οι δυο τους έχουν αποκτήσει την δική τους καθημερινότητα, η οποία περιλαμβάνει μετά το τέλος των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων μέσα στην ημέρα, βόλτα στη Βουλιαγμένη για περπάτημα και χαλάρωση.

Η Μαρία Αντωνά διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο επαγγελματικά, ενώ δεν κρύβει τη χαρά και την τρυφερότητά της στις κοινές εμφανίσεις με τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος δείχνει ανανεωμένος και πιο ευτυχισμένος από ποτέ.

Αν και οι ίδιοι δεν έχουν μιλήσει δημόσια για πιθανή συγκατοίκηση, τα δημοσιεύματα και οι μαρτυρίες από το φιλικό τους περιβάλλον συνθέτουν μια εικόνα ζευγαριού που έχει ήδη περάσει στο επόμενο επίπεδο και μη σας πως πως πάνε ολοταχώς για το επόμενο!

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Η σπάνια αναφορά στη Μαρία Αντωνά – «Έχω χωρίσει 9 χρόνια και εμφάνισα πέρσι ότι έχω μια σύντροφο»