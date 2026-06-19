Η Δανάη Μπάρκα τις τελευταίες ημέρες κάνει αναρτήσεις με αφορμή τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση. Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram η παρουσιάστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στη γιαγιά της, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες μαζί της.

Η Δανάη Μπάρκα έγραψε για εκείνη μερικά λόγια καρδιάς, δείχνοντας έτσι πόσο μεγάλη αδυναμία τρέφει για εκείνη.

«Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά. Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη» ανέφερε αρχικά η Δανάη Μπάρκα, σημειώνοντας για τη γιαγιά της ότι είναι «εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο».

«Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’αγαπάω γιαγιούλα μου» συνέχισε γράφοντας η Δανάη.

Και στη συνέχεια ανέφερε ότι «Ο παππούς μας βλέπει και χαίρεται», η Δανάη Μπάρκα καταλήγει με ένα υστερόγραφο για όλους «όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας: Ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ! Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka)

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