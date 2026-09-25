Σε μια συγκινητική εξομολόγηση στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του ALPHA προχώρησε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη, μιλώντας για τον χαμό του συζύγου της, Αντώνη Λυμπέρη. Ο γνωστός εκδότης έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 71 ετών, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του.

Η ίδια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη διαχείριση της απώλειας, τονίζοντας πως καταβάλλει προσπάθεια να παραμένει δυνατή για χάρη των παιδιών της, καθώς η δική της ψυχολογία τα επηρεάζει άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Λυμπέρης είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά: την Ιόλη από προηγούμενη σχέση του, καθώς και τη Φιλίππα, την Αλεξάνδρα και τον Αριστοτέλη από τον γάμο του με την Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

«Είναι όλα διαφορετικά και μοναχικά όταν έχεις χάσει τον συνοδοιπόρο σου. Δεν είναι ένας, είστε δύο και βλέπεις τη ζωή γύρω σου. Προσπαθώ να είμαι δημιουργική, λειτουργική και να δίνω δύναμη στα παιδιά μου που τόσο πολύ επηρεάζονται από την συμπεριφορά μου» είπε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη στην κάμερα του ALPHA.

«Νομίζω αυτό κάνει κάθε μητέρα, που έχει χάσει τον σύντροφό της και έχει παιδιά» πρόσθεσε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

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