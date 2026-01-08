Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου ο Γιώργος Παπαδάκης, σε ηλικία 74 ετών. Ο εμβληματικός δημοσιογράφος υπέστη οξύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στην οικία του στο Κολωνάκι. Το τελευταίο “αντίο” από την οικογένεια και τους οικείους του θα δοθεί σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 10:30 π.μ., στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Το βράδυ της Τετάρτης 7/1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε τηλεφωνικά η Ελένη Μενεγάκη, για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μίλησε με λόγια καρδιάς για τον παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα», ο οποίος επί σειρά ετών έδινε τη σκυτάλη του πρωινού στην Ελένη Μενεγάκη και τον «Πρωινό Καφέ» μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

«Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα» δήλωσε η Ελένη Μενεγάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1

Με την σειρά της η Μάρα Ζαχαρέα είπε: «Λίγοι όμως μπορούν να κάνουν μία επιτυχία που να αντέξει στο χρόνο. Θεωρώ ότι τον βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, ένα αλάνθαστο λαϊκό ένστικτο που είχε, να πιάνει το σφυγμό του μέσου Έλληνα».

