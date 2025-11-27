Η Γλυκερία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ και μοιράστηκε στιγμές από τη μουσική της πορεία, αποκαλύπτοντας ένα συγκινητικό περιστατικό που έζησε στο Λος Άντζελες.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς από νωρίς βυθίστηκε στον κόσμο της μουσικής, χάρη στην κληρονομιά της οικογένειάς της: «Από μικρή ήξερα πολλά τραγούδια, ρεμπέτικα, Τσιτσάνη, Μητσάκη, Βαμβακάρη … Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσω εκεί, δεν ήταν ένα κοσμικό κέντρο γεμάτο μεγάλα ονόματα και έτσι μπόρεσα να παρουσιάσω πολλά τραγούδια και να βυθιστώ στην ουσία της δουλειάς», ανέφερε.

Ένα από τα πιο συγκινητικά περιστατικά που θυμάται, συνέβη όταν ένας ηλικιωμένος θαυμαστής ήθελε απεγνωσμένα να την ακούσει ζωντανά πριν φύγει από τη ζωή.

Η Γλυκερία τόνισε πόσο ιδιαίτερη εμπειρία ήταν αυτή για εκείνη, και πόσο βαθιά την εντυπωσίασε η αφοσίωση των ανθρώπων που τη στηρίζουν.

«Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Πρώτη φορά που πήγα περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Λος Άντζελες, συγκεκριμένα, ήρθε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στο τέλος της παράστασης, ήταν σε ένα θέατρο που παίζαμε, και μου είπε ότι ταξίδεψε 800 km. Τον φέραν τα παιδιά του, γιατί ήθελε πριν πεθάνει, να με δει να τραγουδάω ζωντανά», δήλωσε συγκινημένη.

