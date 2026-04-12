Η Πηγή Δεβετζή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα προσωπική και πνευματική εμπειρία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ταξίδι της στα Ιεροσόλυμα και τη βάπτισή της στον Ιορδάνη Ποταμό.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρώην Ολυμπιονίκης περιέγραψε τη βαθιά συγκίνηση που ένιωσε, υπογραμμίζοντας ότι κάθε χρόνο η πίστη της γίνεται ολοένα και πιο δυνατή.

Παράλληλα, ευχήθηκε καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας μήνυμα αγάπης, συγχώρεσης και εσωτερικής γαλήνης.

Όπως ανέφερε, βρέθηκε στους Άγιους Τόπους και στον Πανάγιο Τάφο, ενώ έζησε την εμπειρία της βάπτισής της με το όνομα Χρυσοπηγή – Ολυμπιάδα, σε σημείο όπου, σύμφωνα με την παράδοση, βαπτίστηκε και ο Ιησούς.

Η Πηγή Δεβετζή χαρακτήρισε τη στιγμή αυτή, ως μία από τις πιο αξέχαστες της ζωής της, εκφράζοντας την επιθυμία να την ξαναζήσει στο μέλλον.

