Αναφορά στην πολυετή μουσική της διαδρομή, αλλά και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε η Πίτσα Παπαδοπούλου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You» με τη Φαίη Σκορδά, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Η καταξιωμένη λαϊκή τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερη φόρτιση για τον συνάδελφό της, εξομολογούμενη πως αδυνατεί ακόμα να συνειδητοποιήσει τον χαμό του.

«Ένα θα πω μόνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω. Δεν μπορώ. Βλέπω τη φωτογραφία του και το μόνο πράγμα που λέω, τώρα που πέρασαν και οι μέρες αυτές, είναι… αχ, βρε αγόρι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ακόμη δεν μπόρεσα να πω πως έφυγε… Δεν μπορώ… Αχ, βρε αγόρι μου. Γιατί, βρε αγόρι μου; Δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πρώτη φορά θα πω, γιατί δεν θέλω να τα λέω αυτά για νέους ανθρώπους, να ’ναι καλά εκεί που είναι. Ήταν άδικο, πολύ».

Μιλώντας για τη δική της διαδρομή, η Πίτσα Παπαδοπούλου δήλωσε πως αισθάνεται ευλογημένη για τους σπουδαίους ανθρώπους και τραγουδιστές που γνώρισε, τονίζοντας ότι αυτό που κρατά από την πορεία της είναι η αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου.

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