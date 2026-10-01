Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» το πρωί της Τετάρτης (30/9) ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, όπου παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη για τις ανθρώπινες επαφές, τις προσωπικές της γραμμές αλλά και το βαρύ πένθος που βιώνει. Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην αγένεια και στον τρόπο που επιλέγει πλέον να τη διαχειρίζεται, ενώ αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της τον περασμένο Ιανουάριο. Όπως εξήγησε, ο χαμός του άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τους φόβους της, την αυτονομία της και τις σχέσεις που κρατά στη ζωή της.

Όσα εξομολογήθηκε για την απώλεια του πατέρα της

Η ηθοποιός μίλησε αρχικά για την αυτοβελτίωση και την ψυχοθεραπεία, εξηγώντας ότι προσπαθεί να παρατηρεί όσα της διδάσκουν οι εμπειρίες της: «Θέλω να είμαι παρατηρητής όσων μου μαθαίνει η ζωή. Προφανώς είναι το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, της ψυχοθεραπείας εννοείται και όσο ζω μαθαίνω. Και κατάλαβα ότι ξέρεις πρέπει να αποτινάξουμε και φόβους που έχουμε. Και φέτος ήταν μια πολύ κομβική χρονιά για εμένα, γιατί έχασα τον πατέρα μου τον Ιανουάριο και ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πιο πολύ, το πιο δεδομένο που θα συμβεί, είναι φυσικά η απώλεια. Πόσο μάλλον η απώλεια ενός από τους σημαντικούς σου άξονες. Γιατί είναι μία από τις δύο ρίζες μας οι γονείς.

Και προφανώς έχει όλο αυτό το δυσάρεστο κομμάτι και τη θλίψη και τη ζωή μετά από αυτό, είναι ένα προσωπικό ταξίδι, ο θρήνος και το πού τον βάζεις στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Ταυτόχρονα, αντικειμενικά είναι σε ένα βαθμό για μένα μια μεγάλη απελευθέρωση, γιατί καταλαβαίνεις πώς είναι να πορεύεσαι μόνος, πώς είναι να είσαι στα πόδια σου, φυσικά με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου.

Όλοι νομίζω ότι κάνουμε πράγματα μεγαλώνοντας, γιατί έτσι είναι η φύση μας, για να κάνουμε τους γονείς μας ευτυχισμένους, σκεφτόμαστε ότι δεν θα κάνω αυτή την επιλογή γιατί ξέρω ότι θα στεναχωρήσει ενδεχομένως τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου. Όταν βρίσκεσαι μετέωρος μέσα σε αυτό και έχεις και μια υποστήριξη, τότε καταλαβαίνεις ότι η ευτυχία είναι κάτι που έρχεται και ανακαλύπτεις τη ζωή με άλλο τρόπο και όλα παίρνουν μία άλλη μορφή.

Οπότε επειδή αυτό είναι πραγματικά ένα τραγικό γεγονός συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάω σχέσεις με ανθρώπους που πια δεν λειτουργούν, μόνο και μόνο επειδή έτσι είναι. Εδώ αλλάζει η ζωή, πεθαίνουν οι άνθρωποι. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Η ζωή σε φέρνει εκεί που θες να πας. Να μην κρατάμε αντίσταση χρειάζεται».

govastiletto.gr – Τόνια Σωτηροπούλου: Η λεκτική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο