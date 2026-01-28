Ο Άρης Μουγκοπέτρος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη ψυχής που τον χαρακτηρίζει. Έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του – όταν έχασε δύο δάχτυλα από το δεξί του χέρι έπειτα από έκρηξη κροτίδας σε γλέντι της Ανάστασης – ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου επέλεξε να μετατρέψει την προσωπική του δοκιμασία σε μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Μια συμβολική πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η μουσική και η ανθρωπιά δεν γνωρίζουν περιορισμούς

Ο γνωστός μουσικός δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς, θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη. Την απόφασή του έκανε γνωστή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφία της κοτσίδας του και σημειώνοντας πως πρόκειται για μια συνειδητή πράξη αγάπης και συμπαράστασης.

«Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς. Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς. «Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός» , λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο.

Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη. Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα.»

