Ο Δημήτρης Λάλος βρέθηκε στο πλατό του “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σε μια συνάντηση με τον Λάκη Λαζόπουλο που τα είχε όλα: προβληματισμό για το θέατρο και βαθιά νοσταλγία. Ο ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στην πορεία του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όσους τον πίστεψαν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αείμνηστο Δημήτρη Ήμελλο. Η μνήμη του σπουδαίου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, “πλημμύρισε” το στούντιο, με τον Δημήτρη Λάλο να αποτίει φόρο τιμής στον φίλο και συνεργάτη του από τον «Σασμό».

Όσα είπε ο Δημήτρης Λάλος για τον Δημήτρη Ήμελλο

«Με στήριξαν πάρα πολύ άνθρωποι όπως ο Λάκης, όπως ο δάσκαλός μου στο Γυμνάσιο, όπως ο Δημήτρης Ήμελλος που έφυγε από τη ζωή σαν χθες (16/12). Ήταν ο πρώτος που πήρε το βραβείο Χορν, ο πρώτος ηθοποιός που το πήρε και θυμάμαι πως όταν εγώ ήμουν υποψήφιος και με είδε, δεν το είχα πάρει καν, ήταν τόσο γενναιόδωρος μαζί μου ενώ είχε κερδίσει τα πάντα ο ίδιος», είπε ο Δημήτρης Λάλος, με εμφανή συγκίνηση.

Ο ηθοποιός συνέχισε εξηγώντας τη μοναδική προσφορά του Δημήτρη Ήμελλου στη δική του πορεία: «Ήταν τόσο γενναιόδωρος που μου έδειξε έναν δρόμο γενναιοδωρίας. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και συνεργάτης, γνώστης της υποκριτικής, έχοντας σπουδάσει στη Ρωσία. Μεγάλος δάσκαλος. Τον μνημονεύω αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα, να ‘ναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι».

