Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη ο Γιώργος Νταλάρας, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έκανε ειδική μνεία στη διαδρομή του τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα «παιδί της νύχτας» που πάλεψε από νωρίς για να κατακτήσει τον δικό του χώρο στη μουσική. Επιπλέον, στάθηκε στις εσωτερικές του αναζητήσεις, αλλά και στη βαθιά σχέση αγάπης που ανέπτυξε με το κοινό στην πορεία των ετών.

«Τόσο νωρίς, τόσο κρίμα… Ένα “παιδί της νύχτας”, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από τη Νίκαια, από τη γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό, αγόρι μου!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Νταλάρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Dalaras (@dalaras_george_official)

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