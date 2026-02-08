Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», για την απώλεια του πατέρα του, και αναφέρθηκε στο τελευταίο τηλεφώνημα που του έκανε και δεν το σήκωσε ποτέ.

Ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής δήλωσε: «Το φετινό καλοκαίρι, 5 Ιουλίου, ήμουν στο σπίτι, είχα περάσει το μεγάλο πρόβλημα κι έλεγα πότε θα βγει το J2US. Συζητούσα να βγει στον αέρα. Δε θα το ξεχάσω ποτέ. Το λέω και ανατριχιάζω. Ήμουν σε ένα φιλικό τραπέζι κι είχα το κινητό μου στο αθόρυβο. Κοίταξα μετά από πέντε λεπτά και είδα δέκα κλήσεις από τον πατέρα μου. Είπα: Πωπω! Τι θέλει πάλι, θα τον πάρω μετά».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε: «Επειδή επέμεινε, πήγα στην τουαλέτα να τον πάρω να δω αν είναι καλά και δεν απάντησε ποτέ στο τηλεφώνημα, που του έκανα μετά από 10 λεπτά. Ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα πριν πεθάνει. Αυτό μου στοίχισε πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσα να απαντήσω. Μου έχει αφήσει ένα ηχητικό και το έχω στο κινητό μου 6 μήνες. Δεν μπορώ να ακούσω τι έχει να μου πει. Δεν αντέχω, κάποια στιγμή θα το ακούσω. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς μου με βοήθησε να περάσω ό,τι είχε απομείνει».

