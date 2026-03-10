Ο θάνατος του Χρήστου Βαλαβανίδη σε ηλικία 82 ετών σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και σε όσους συνεργάστηκαν ή τον γνώρισαν προσωπικά.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την απώλειά του, είναι και ο Δημήτρης Πιατάς, με τον οποίο τους συνέδεε μια μακρόχρονη και στενή φιλία.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day του Alpha, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, περιγράφοντας τη σχέση τους ως κάτι πολύ περισσότερο από απλή φιλία.

Όπως είπε, γνωρίστηκαν το 1969 στη Δραματική Σχολή και από τότε παρέμειναν αχώριστοι φίλοι για δεκαετίες.

«Ο Χρήστος δεν ήταν απλώς φίλος μου, ήταν σαν αδερφός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Δημήτρης Πιατάς θυμήθηκε επίσης, μια μικρή υπόσχεση που δεν πρόλαβε να κρατήσει, κάτι που τον βαραίνει ιδιαίτερα. Ο Βαλαβανίδης, που αγαπούσε πολύ τα ενυδρεία, του είχε ζητήσει να επισκεφθεί το σπίτι του για να δουν μαζί τα ψάρια και να μαγειρέψουν.

«Μου είχε πει να πάμε να δούμε τα ψαράκια στο ενυδρείο του, να φτιάξει κάτι να φάμε και να καθίσουμε να τα χαζεύουμε και να ονειρευόμαστε. Του είχα δώσει τον λόγο μου ότι θα πάω, αλλά τελικά δεν το έκανα», εξομολογήθηκε συγκινημένος.

Τα λόγια του Δημήτρη Πιατά δείχνουν πόσο δυνατές μπορούν να γίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα στα χρόνια. Μερικές φορές, οι μικρές στιγμές και οι απλές υποσχέσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όταν πια είναι αργά για να πραγματοποιηθούν.

