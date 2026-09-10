Με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σάκης Ρουβάς, εκφράζοντας δημόσια την οδύνη του για την απώλεια του συναδέλφου του.

«Δεν υπάρχουν λόγια… καλό ταξίδι φίλε μου», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τα λόγια του με μια κοινή τους φωτογραφία.

Οι δυο τους είχαν μοιραστεί την τηλεοπτική στέγη του «The Voice» ως μέλη της κριτικής επιτροπής, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στο σόου. Με αυτόν τον λιτό τρόπο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είπε το ύστατο «χαίρε» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

govastiletto.gr -Έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βουλιαγμένη λίγες ώρες μετά τον θάνατό του