Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους.

Μια μέρα μνήμης και σεβασμού, που σημάδεψε τη χώρα.

Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στον αέρα του ANT1 με μια διαφορετική έναρξη, χωρίς χαρούμενα τραγούδια ή ελαφρύ τόνο, τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

«Σήμερα δεν θα είναι η συνηθισμένη εκπομπή μας», είπε συγκινημένη η παρουσιάστρια. «Θέλω να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε αυτούς τους 57 ανθρώπους, τις οικογένειες τους και να δούμε πού βρισκόμαστε τρία χρόνια μετά».

Και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν όλες οι απαντήσεις που θα θέλαμε. Ήταν μια εθνική τραγωδία. Αλλά το σημαντικό είναι πως όλοι μας, με όποιον τρόπο μπορούμε, παραμένουμε συντονισμένοι στο ίδιο πνεύμα σεβασμού και ανθρωπιάς. Αν συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε, να διεκδικούμε και να προσπαθούμε, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα για όλους».

Η συγκίνηση και η ευαισθησία της Κατερίνας Καραβάτου υπενθύμισαν σε όλους πως ακόμα και μέσα από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, υπάρχουν στιγμές που η μνήμη και η ανθρώπινη σύνδεση έρχονται πρώτες.

