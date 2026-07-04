Η Μαρία Μπεκατώρου στο φινάλε το Chase για τη φετινή σεζόν αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του MEGA και δεν έκρυψε τη χαρά και την συγκίνησή της.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που και φέτος ήσασταν μαζί μας. Που μας αγαπάτε τόσα χρόνια και που ρε παιδί μου δεν ξέρω τι να πω…. Αυτή η αγάπη, αυτή η σχέση που έχουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια που μπορεί και να μην γνωριζόμαστε, είναι σαν να γνωριζόμαστε και επίσης με τα χρόνια γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Και εγώ το καταλαβαίνω και τρελαίνομαι και γίνομαι πιο δυνατή και θέλω να νιώθω ακόμα, πολλά χρόνια δημιουργική για να είμαστε μαζί. Δεν θέλω να το χάσω αυτό» είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Απευθυνόμενοι στους τηλεθεατές της, η Μαρία Μπεκατώρου τόνισε: «Σας ευχαριστώ αγαπημένοι μου τηλεθεατές πάρα πολύ και φέτος που μας δώσατε έτσι το δικαίωμα να είμαστε στα σπίτια σας, να κάνουμε την πιο ωραία παρέα καθημερινά. Ευχαριστώ όλους μου τους υπέροχους, φανταστικούς, καταπληκτικούς συνεργάτες που είμαστε ένα. Τόσα χρόνια πια είμαστε μία οικογένεια. Εδώ είναι το σπίτι μας και νιώθουμε ευτυχισμένοι όταν πατάμε εδώ, ανασαίνουμε ωραία. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας λατρεύω όλους ρε παιδί μου.

Είναι σπουδαίο να μπορείς να κάνεις την δουλειά σου, την δουλειά που αγαπάς. Και εσείς μου έχετε δώσει το δικαίωμα τώρα να την κάνω. Αλλά και να αγαπιέσαι μέσα από αυτό. Δηλαδή τι να σας πω τώρα, νιώθω πολύ, πολύ ευλογημένη. Οπότε θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και εμείς, για άλλη μια χρονιά χάρη σε εσάς, θα πούμε όλοι εδώ ραντεβού το Σεπτέμβρη».

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govastiletto.gr -Μαρία Μπεκατώρου: Η «σωσίας» της παρουσιάστριας έκανε την εμφάνισή της στο τηλεπαιχνίδι The Chase