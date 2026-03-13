Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Ναταλία Γερμανού το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό, που επανακυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε με συγκίνηση για τη βραδιά, τονίζοντας πως για εκείνη ο πατέρας της δεν λείπει ως συγγραφέας ή δημοσιογράφος, αλλά κυρίως ως πατρική φιγούρα.

Όπως ανέφερε, από εκείνον πήρε σημαντικά μαθήματα για τη δουλειά, όπως η ειλικρίνεια, η αμεσότητα και η καλοσύνη, ενώ θεωρεί ότι κληρονόμησε και το χιούμορ του, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο που έκανε συνεντεύξεις.

Αναφερόμενη στο αν το γνωστό επίθετο τη βοήθησε στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, η Ναταλία Γερμανού παραδέχτηκε ότι πράγματι άνοιξε κάποιες πόρτες.

Ωστόσο, τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να κρατήσει για δεκαετίες, σημειώνοντας πως ακόμη και σήμερα αισθάνεται άγχος για το αν μπορεί να σταθεί αντάξια του πατέρα της.

Η παρουσιάστρια μίλησε και για τους συνεργάτες που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια από τις εκπομπές της. Όπως είπε, δεν γνωρίζει αν θεωρείται «σχολείο», ωστόσο πιστεύει ότι όσοι συνεργάζονται μαζί της περνούν όμορφα και συχνά προχωρούν επαγγελματικά. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως είναι φυσιολογικό να στεναχωριέται όταν αλλάζουν οι συνεργασίες.

«Θα ήμουν τελείως αναίσθητη αν δεν στεναχωριόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας όμως, ότι προσπαθεί πάντα να κατανοεί την οπτική των άλλων και να αφήνει τις καταστάσεις να επιστρέφουν στην κανονική τους ροή.

