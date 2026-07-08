Η Νατάσα Θεοδωρίδου το βράδυ της Δευτέρας 6/7 αποθεώθηκε από το κοινό σε μία από τις πιο μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Άλσους.

Η γνωστή ερμηνεύτρια μάλιστα, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να μοιραστεί μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που έζησε πάνω στη σκηνή και που έκανε και το υπόλοιπο κοινό να συγκινηθεί, κάνοντας το κλίμα ιδιαίτερα συναισθηματικό.

Η συγκινητική αφιέρωση της Νατάσας Θεοδωρίδου στην Μαρινέλλα

Συγκεκριμένα, η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια της συναυλίας της διέκοψε το πρόγραμμα προκειμένου να μιλήσει για την αείμνηστη Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Η τραγουδίστρια αναφερόμενη σε εκείνη και στο έργο της, είπε φανερά συγκινημένη: «Θέλω να δείτε ποιος ήταν ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω», είπε αρχικά και συνέχισε: «Έβλεπα πάντα τη Μαρινέλλα και έλεγα “Πω πω… πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη! Τι ωραία που θα είναι αν είμαι κι εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη και βρεθώ στην Αθήνα και αρχίσω να τραγουδάω. Αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα και δεν το πίστευα», εξομολογήθηκε η ερμηνεύτρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Νατάσα Θεοδωρίδου, εμφανώς συγκινημένη αποκάλυψε ότι η αξέχαστη ερμηνεύτρια της έμαθε να χορεύει τανγκό ενώ στη συνέχεια τραγούδησε το «Καμία Φορά» με τρεμάμενη φωνή.

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