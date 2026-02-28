Ο Akylas εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που δέχεται το τελευταίο διάστημα, μιλώντας από τη Σερβία, όπου θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της χώρας για τη Eurovision Song Contest 2026 το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ο τραγουδιστής, που θα παρουσιάσει το κομμάτι «Ferto», αποκάλυψε πως η έμπνευση πίσω από το τραγούδι ήταν η μητέρα του και όλα όσα έκανε για εκείνον. «Μεγάλη έμπνευση για αυτό ήταν η μητέρα μου και όλα όσα έκανε για μένα… Να είμαι ο εαυτός μου και να μη σταματάω ποτέ να δουλεύω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή που έχει φέρει στη ζωή του η στήριξη του κόσμου: «Μου άλλαξε πολύ τη ζωή, ακόμη και πριν από τον εθνικό τελικό. Έλαβα τόση αγάπη από τον κόσμο. Δεν είχα ξαναπάρει τόση αγάπη στη ζωή μου και ήταν απίστευτο. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή».

Τέλος, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη Lady Gaga, επισημαίνοντας πως αποτέλεσε σημαντική επιρροή στη ζωή του: «Μου άλλαξε κι εκείνη τη ζωή. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Όλες αυτές οι ομιλίες της για το να είσαι ο εαυτός σου και να μην σταματάς να πιστεύεις σε εσένα, με βοήθησαν πραγματικά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.



