Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα παραχώρησε ο Γιώργος Σαμπάνης, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου. Ο αγαπημένος συνθέτης και ερμηνευτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή του για τη δημιουργική τους συμπόρευση που μετρά ήδη 18 χρόνια.

Παράλληλα, ο Γιώργος Σαμπάνης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά το κοινό για τη θερμή του ανταπόκριση, καθώς οι θεατές κατέκλυσαν το θέατρο από νωρίς, αψηφώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη βροχή.

«Το λες μόνο σου. Ισχύει όντως. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Πολύ μεγάλη τιμή. Πολύ μεγάλη χαρά σε μια συναυλία που ανυπομονώ κάθε χρόνο να γίνει και να που θα γίνει σήμερα», ανέφερε.

Μιλώντας για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, ο Γιώργος Σαμπάνης αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Νίκο Μακρόπουλο: «Με τον Νίκο. Με αυτή τη συνεργασία με τον Νίκο. Μια συνεργασία που με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, η οποία είναι πετυχημένη, οπότε γιατί να μην τη συνεχίσω;».

Δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν ρωτήθηκε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Σαμπάνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν ρωτήθηκε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης 18 χρόνια τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να είναι καλά εκεί που είναι. Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας και στις ζωές μας μέσω της φωνής του και της τέχνης του. Και δε θέλω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη», είπε συγκινημένος.

Όταν ρωτήθηκε αν αφιερώνει τη συγκεκριμένη συναυλία στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ίδιος απάντησε: «Αδερφέ. Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου του Γιώργου και όλη μου τη μουσική. Η συναυλία είναι το λιγότερο που μπορώ να αφιερώσω στο Γιώργο. Και τη συναυλία και τη χρονιά για τον δίσκο. Τι άλλο θες; Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια, οπότε θα πούμε μερικά για πάρτη του».

govastiletto.gr -Γιώργος Σαμπάνης: Το ζεϊμπέκικο στο Κατράκειο για τον Μαζωνάκη