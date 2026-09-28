Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ο Apon αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Άλσος το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026. Ο γνωστός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε στο κοινό πόσο πολύ θα του λείψει ο εκλιπών τραγουδιστής, εκφράζοντας την ευχή να έχει βρει την αγκαλιά που τόσο είχε ανάγκη. Παράλληλα, αποκάλυψε πως κάθε φορά που συνέθετε τραγούδια είχε στον νου του τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ θυμήθηκε τη στιγμή που εκείνος τον κάλεσε στο τηλέφωνο για να συνεργαστούν στο The Voice.

«Κάποια στιγμή, έτσι όπως καθόμασταν, ψάχναμε ένα τραγούδι. Του λέω να πούμε το “Στη λεωφόρο της αγάπης” και γυρνάει έτσι όπως είναι όρθιος και μου λέει “Ρε μαλ@κα, πας καλά; Θα με τρελάνεις. Πού το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι;”. Του λέω “το ξέρω, το έχω ακούσει”. Του είπα ότι το είχα ακούσει και από εκείνον όταν το είχε δώσει σε εξετάσεις στο Εθνικό Ωδείο. Είχε κουφαθεί που το ήξερα», είπε ο Apon.

Αμέσως μετά, εξήγησε πως ξεκίνησαν εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο μαζί, αναπτύσσοντας μία όμορφη φιλία και τοποθέτησε ένα δεύτερο σκαμπό δίπλα του, για να τον τιμήσει, προσποιούμενος πως θα τραγουδούσαν ξανά μαζί: «Αυτό που προσπαθώ να σας πω και δεν ξέρω αν το κάνω καλά, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος, είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ και θα μου λείπει ακόμα παραπάνω, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από συνεργάτες, ήμασταν και φίλοι. Θα μου λείψει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Εύχομαι να έχει βρει γαλήνη και μια μεγάλη αγκαλιά εκεί πέρα, γιατί αυτό έχει πολύ ανάγκη», ανέφερε σκύβοντας το κεφάλι, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεκίνησε να τραγουδά.

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govastiletto.gr -APON: Ακύρωση της συναυλίας στην Πάτρα ως φόρος τιμής στον Μαζωνάκη