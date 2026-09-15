Τον δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Θέμης Αδαμαντίδης πάνω από την πίστα. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο, ο αγαπημένος τραγουδιστής διέκοψε το πρόγραμμά του για να αποχαιρετήσει τον συνάδελφό του, τονίζοντας ιδιαίτερα την προσφορά του στην ελληνική διασκέδαση και τη βαθιά αγάπη που εισέπραττε από το κοινό.

«Έφυγε από κοντά μας ένα παλικάρι, ένας τραγουδιστής που άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης στους Έλληνες που τον αγαπούσαν. Έφυγε τόσο νέος, αλλά όταν λείπει η αγάπη τα φέρνει όλα τούμπα», είπε στους θαμώνες ο Θέμης Αδαμαντίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Το δημόσιο «αντίο» του στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική φωτογραφία