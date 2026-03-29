Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» για την απώλεια της Μαρινέλλας, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή της για τη σπουδαία τραγουδίστρια.

Η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε στην τελευταία τους συνάντηση στο Nox, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά τις τελευταίες live εμφανίσεις της ερμηνεύτριας.

«Λίγα λόγια για τη Μαρινέλλα δεν αρκούν, φυσικά δεν μπορώ να πω πολλά. Όλος ο κόσμος έχει ταραχτεί, εμείς οι καλλιτέχνες ίσως λίγο περισσότερο. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τη μορφή της, με τη μουσική της, με τη μαγική, ανεπανάληπτη, εκφραστική φωνή της. Τη θυμάμαι σαν τώρα, όταν ήμουν κοριτσάκι, να τη βλέπω στις ελληνικές ταινίες. Ήταν η πρώτη μου αγάπη αυτή», είπε συγκινημένη η τραγουδίστρια.

Η Έλλη Κοκκίνου τόνισε ότι η Μαρινέλλα έφυγε με τον τρόπο που επιθυμούσε: «Έφυγε όπως εκείνη ήθελε, με ένα μικρόφωνο στο χέρι, πάνω στη σκηνή που υπεραγαπούσε, μαζί με τον κόσμο που υπεραγαπούσε, που ήθελε πάρα πολύ να δίνει στον κόσμο».

Αναφερόμενη στην τελευταία τους συνάντηση, εξομολογήθηκε: «Ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε, που είχα πάει στο Nox, την είχα δει. Και αυτό που θυμάμαι ήταν ότι πήγα στα καμαρίνια… Πάντα όταν την έβλεπα, γονάτιζα στα πόδια της, σαν να ήμουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, πολύ μικρή μπροστά της.

Πάντα μου χάιδευε το κεφάλι και τους ώμους, γέλαγε με αυτό που έκανα εγώ. Εγώ το έκανα γιατί ήθελα να τη νιώσω πολύ κοντά μου και λόγω σεβασμού. Και δάκρυζα, από πολύ μικρή την έβλεπα, και δάκρυζα. Πόσο μάλλον όταν την έβλεπα προσωπικά».

Govastiletto.gr – Ο καλλιτεχνικός κόσμος & οι φίλοι της αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις