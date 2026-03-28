Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε δημόσια τη σπουδαία Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός ερμηνευτής την αποκάλεσε «μάνα» και την ευχαρίστησε για όλα όσα του πρόσφερε: «Σε ευχαριστώ για όλα, μάνα… στο καλό!», έγραψε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τον βαθύ δεσμό που τους ένωνε.

Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν η Μαρινέλλα τον άκουσε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και εντυπωσιάστηκε από τη φωνή του.

Όπως είχε αφηγηθεί η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της, δεν δίστασε να τον αναζητήσει και να του προτείνει συνεργασία, αναγνωρίζοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Από εκείνη την πρώτη γνωριμία γεννήθηκε μια στενή καλλιτεχνική και ανθρώπινη σχέση, που οδήγησε σε πολλές κοινές συνεργασίες και μια βαθιά φιλία με την πάροδο των χρόνων.

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό τραγούδι, με συναδέλφους και θαυμαστές να την αποχαιρετούν με σεβασμό και αγάπη.

Govastiletto.gr – Μαρινέλλα – Στέλιος Καζαντζίδης: Ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια – Ο επεισοδιακός έρωτας, ο γάμος και ο χωρισμός