Η Άννα Βίσση αφιέρωσε μια συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται για να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ενάμιση χρόνο μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειο.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, η Βίσση διέκοψε το πρόγραμμα της παράστασής της για να εκφράσει τη θλίψη και τον σεβασμό της για την απώλεια της μεγάλης τραγουδίστριας. Την χαρακτήρισε «θρύλο που θα μείνει για πάντα» και πρότυπο για πολλές γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από μοναδική φωνή, υπήρξε και σπουδαίος άνθρωπος.

