Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου 2026, το λαϊκό προσκύνημα της Πριγκίπισσας Ειρήνης στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη. Η Πριγκίπισσα, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, δέχθηκε το ύστατο χαίρε από πλήθος κόσμου, με την αδελφή της, Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, να παραμένει φανερά συγκινημένη στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

«Σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, ο Ελληνικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη παρέμεινε ανοιχτός από τις 13:00 έως τις 18:00 για το λαϊκό προσκύνημα της Πριγκιπίσσης Ειρήνης της Ελλάδος και της Δανίας. Κατά το διάστημα αυτό, η σορός της Πριγκιπίσσης ετέθη σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς και στο κοινό να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στη μνήμη της.

Η Πριγκίπισσα Ειρήνη εκοιμήθη εν Κυρίω την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι της Θαρθουέλα σε ηλικία 83 ετών. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Το παρών έδωσαν ο βασιλιάς Φελίπε με τη βασίλισσα Letizia, την Πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία καθώς, η Άννα Μαρία και η βασίλισσα Σοφία.

Όλα τα μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας που παρευρέθηκαν ήταν ντυμένα στα μαύρα, σε ένδειξη πένθους.

Ο ελληνικός ορθόδοξος ναός παρέμεινε ανοιχτός από τις 13:00 έως τις 18:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε πιστούς και πολίτες να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι.

